Das Hexenhaus ist das Wahrzeichen des Märchenwaldes. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Der Märchenwald in Saalburg liegt in einer der schönsten Ecken Thüringens und lockt jedes Jahr Tausende Besucher. Sie begegnen dort Hexen, Riesen, Schneewittchen oder dem Froschkönig in liebevoller Nachbildung. Der Märchenwald versteht sich als Erlebnispark: So wird (an ausgewählten Tagen) zur Fahrt mit der Tschu-Tschu-Bahn geladen. Es gibt eine Seilbahn, Rutschen, Wasserfahrzeuge oder einen Streichelzoo.



Seit Anfang Mai ist der Märchenwald Saalburg nun wieder geöffnet. In den zurückliegenden Monaten wurde einiges runderneuert. Im Park-Zentrum steht eine neue Pinocchio-Märchenhütte. Außerdem wurde ein Wildtiergehege eingerichtet. Direkt neben dem Hexenhaus, dem Wahrzeichen des Märchenwaldes, führt ein neuer Panorama-Rundweg den Berg hinauf, oben bietet sich ein wunderbarer Blick auf die Saalburg und zum größten Stausee Deutschlands, der Bleilochtalsperre. Festes Schuhwerk bietet sich beim Besuch des sechs Hektar großen Geländes übrigens an. Wer nach dem Besuch im Märchenwald noch weitere Ziele in der Nähe sucht, könnte die Badestrände am "Thüringer Meer" um die Ecke erkunden, eine Sommerrodelbahn und einen Kletterwald gibt es in der Nähe.