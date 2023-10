Mit drei Sonderführungen durch das Renaissanceschloss in Dornburg (Saale-Holzland-Kreis) geht am Dienstag die diesjährige Saison zu Ende. Wie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitteilte, ist es die letzte Gelegenheit zu einem Schlossbesuch. Denn die Stiftung plant eine Generalsanierung des Renaissance-Schlosses über fünf Jahre.

An dem auch als Goethe-Schloss bekannten Gebäudeteil gebe es gravierende Probleme in der Dachkonstruktion und mit der Statik, so Franz Nagel, der Sprecher der Stiftung. Auch sollen ein Fahrstuhl und eine neue Heizung eingebaut werden.