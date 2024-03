Was ich in der Einleitung verschwiegen habe: Am Wochenende ist Ostern. Religiöse Menschen begehen dieses Fest vielleicht anders als nichtreligiöse. Aber egal ob oder nicht – es gibt einen Ort in Görlitz, der wunderbar für einen Osterausflug geeignet ist: Das Görlitzer Heilige Grab. Es handelt sich um eine einzigartige und originalgetreue Nachbildung der Grabanlage von Jesus Christus in Jerusalem aus dem 15. Jahrhundert. Der spätere Görlitzer Bürgermeister Georg Emmerich (1422-1507) ließ es nach einer Pilgerreise nach Jerusalem errichten. Da wurde an alles gedacht: Golgatha-Kapelle, Ölberg, Grabkammer … Ein religiöses Gesamtkunstwerk – und ein berührender Ort.

Bildrechte: IMAGO / momentphoto/Killig

In Görlitz findet am Karfreitag auch eine Kreuzweg-Prozession statt. Sie beginnt 13:30 Uhr an der Kirche St. Peter und Paul, führt über die Görlitzer Via Dolorosa am "Jesus-Bäcker" vorbei, durch die Nikolaivorstadt bis zum Heiligen Grab. Wie sein Jerusalemer Vorbild zählt der Kreuzweg 1.000 Schritte.