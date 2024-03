An der Leipziger Buchmesse führt an diesem Wochenende kein Weg vorbei. Schon jetzt tobt "Leipzig liest", das größte Lesefest Europas mit mehr als 3.000 Veranstaltungen in der Stadt. In Bibliotheken, Kneipen, Kinos und Clubs wird gelesen. In der Kongresshalle am Zoo wird außerdem getanzt – bei der Litpop, einer der legendärsten Buchmessepartys am Freitagabend.