Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Leipzig, Gatersleben und Arnstadt

30. November 2023, 15:30 Uhr

Sie haben Lust, sich am Wochenende so richtig in vorweihnachtliche Adventsstimmung zu stürzen? Dann mal los! Wir sagen Ihnen, wo es die kleinen Weihnachtsmärkte mit besonderer Stimmung gibt, in Gatersleben zum Beispiel. In Arnstadt findet am Wochenende das Festival "Bach-Advent" statt. In Leipzig zeigt eine Foto-Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum, wie sich Leipzig seit dem Mauerfall verändert hat. Und wenn Sie Lust auf Bauhaus haben, empfehlen wir einen Ausflug ins Haus Rabe in Zwenkau.