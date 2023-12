Da ist er plötzlich – der Dezember. Mir kommt gleich die Songzeile "When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all" von Coldplay in den Sinn. Dabei ist der Schnee dieses Jahr ziemlich früh in großen Mengen auf uns runtergefallen. Zumindest in Leipzig verlockte er am letzten Wochenende zu Schneeballschlachten, Schneefigurenbauen und Rodeln. Egal, ob Sie zu den Menschen gehören, die sich gerne in den Schnee werfen oder dem weißen Treiben lieber von drinnen zuschauen – Hier kommen vier adventliche Kulturtipps für Draußis und Drinnies: