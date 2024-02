Anfang 2023 ist dann ihr zweites Album "After the Flattery" erschienen. Darauf verwenden sie nur Instrumente, die sie auch selbst spielen können. Auf dem Album erklingen deshalb nur Nylonsaitengitarre und Cello, Synthesizer und Gesänge, Flöten und einfache Schlagzeugbeats und dazu Klarinette. Jeder Song ist wie ein Brief konzipiert: mal an eine Schwester, an einen Arbeitgeber oder an einen verstorbenen Freund. Am Sonntag spielen Kliffs in intimer Atmosphäre im kleinen Örtchen Lochwitz im Landkreis Mansfeld-Südharz.