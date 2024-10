Bildrechte: MDR/Günter Grohs

Zum Reformationstag am 31.10. Auf Luthers Spuren: Neun Ausflugsziele in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

28. Oktober 2024, 04:00 Uhr

In Eisenach die berühmte Wartburg besuchen, in Torgau Sehenswürdigkeiten aus der Zeit der Reformation entdecken oder in Wittenberg mit Kindern eine interaktive Ausstellung über den Thesenanschlag erkunden – in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bieten sich viele Ausflüge auf den Spuren Martin Luthers an, nicht nur zum Reformationstag am 31. Oktober. Der Reformator wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren und starb am 18. Februar 1546 auch dort. Hier sind neun Tipps für Orte voller Geschichte, die sich besonders lohnen: