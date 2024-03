Bildrechte: IMAGO / ingimage

Kulturelle Empfehlungen Ostern 2024: Ausflugstipps für Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Hauptinhalt

23. März 2024, 17:35 Uhr

Ostern steht vor der Tür und in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten Ende März auch die Osterferien 2024. Kinder und Familien können rund um die Feiertage viele kulturelle Abenteuer erleben. Von einer Oster-Ralley in Halle, Eierbemalen in Rudolstadt, einem Osterfest im Magdeburger Zoo, über einen Besuch beim Frühlingsmarkt in Chemnitz bis zum traditionellen Osterrreiten in der Oberlausitz. Hier ist eine Auswahl an Tipps für die Osterfeiertage und -ferien – mit Infos zu Terminen und Adressen.