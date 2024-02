Bildrechte: picture alliance/dpa/Jens Kalaene

Kulturtipps Winterferien 2024: Tipps für Kinder und Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Hauptinhalt

08. Februar 2024, 15:15 Uhr

Im Februar 2024 sind in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Winterferien. Kinder und Familien können in den ersten Schulferien des Jahres viele kulturelle Abenteuer erleben. Zum Beispiel gibt es in Chemnitz einen Zirkus, in dem Kinder selbst kreativ werden, in Eisleben können Kinder einen eigenen Film drehen, auf Schloss Moritzburg Theater spielen und im Planetarium Halle geht es auf eine Reise zu den Sternen. Hier ist eine Auswahl an Tipps für die Winterferien – mit Infos zu Terminen und Adressen.