Vor 150 Jahren war es, dass im Mai 1874 die erste Gruppenausstellung der Impressionisten in Paris stattfand. Ein Blick auf die aktuelle Ausstellungslandschaft zeigt: Impressionismus boomt in heutigen Tagen, in Museen, hat aber mit dem Furor seiner Tupfen und Flecken auch das Zeug zu einem Multimedia-Blockbuster.