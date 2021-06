Weitere Informationen Burg Mildenstein

Burglehn 6

04703 Leisnig



Öffnungszeiten aktuell:

Dienstag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr

Sonnabend und Sonntag, 10 bis 17 Uhr



Sie können sich zwischen 10:00 und 16:00 Uhr von Dienstag bis Freitag sowie am Wochenende bis 17 Uhr aller 15 Minuten ein Zeitfenster auswählen.Im gewählten Zeitfenster dürfen Sie das Museum betreten und dann solange verweilen, wie Sie möchten. Das Museum schließt in der Woche um 17 Uhr, am Wochenende um 18:00 Uhr.



Eintritt: 6 Euro, Ermäßigt 5 Euro, Kinder (6-16 ) 1 Euro



Anreise und Parken: Vom Bahnhof Leisnig sind es ca. 15 Minuten Gehweg. Parkplätze gibts am Marktplatz; am Lindenplatz und am Schlossberg.



Barrierefreiheit: Die romanische Kapelle und die Ausstellungsräume im Erdgeschoss zur Baugeschichte, zur Geschichte des Strafvollzuges und die große Hofküche sind für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugänglich. Eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden.



Für Kinder gibt es museumspädagische Angebote, Programm für Kindergeburtstage und Führungen in Gebärdensprache und lautbegleitenden Gebärden.