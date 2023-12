Die Burg Scharfenstein lüftet am Dienstag ein wirklich dunkles Geheimnis. Dann wird das neue Bergbaulabyrinth unter der Burg eröffnet. Dort steht von nun an der Bergbau im Erzgebirge im Mittelpunkt. Gezeigt wird die Geschichte vom ersten Berggeschrey im 12. Jahrhundert bis hin zur Ernennung des Gebietes Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří im Jahr 2019.

Vom Burghof aus geht es durch eine der historischen Türen in die Kelleretage. Die Gänge und Treppenaufgänge sind dunkelgrau gestrichen. Die Decke gleicht gewachsenem Fels und vermittelt so ein "Unter-Tage-Feeling".

Das Geräusch von Hammer und Meißel hört man in allen Gängen und Nischen und es unterstützt das Gefühl, in einen Berg hinein zu gehen. Früher wurde hier in den Räumen erzgebirgische Volkskunst gezeigt.