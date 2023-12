Steigen Sie ein: Wir fahren jetzt begleitet von jazzigen Klängen mit dem Fahrstuhl in die 1112. Etage des Nebraska-Hotels in Chicago, dort befindet sich die Stardust-Bar. Hier sitzt der berühmte Privatdetektiv Timothy "Tiny" Truckle ("Tiny", weil er so klein ist) und schlürft einen Whiskey. Ein Blick nach draußen zeigt: Der blaue Himmel ist unter Smog begraben, die Sonne wird von Infrarotscheinwerfern ersetzt, die Umwelt ist verseucht und natürliche Lebensmittel sind knapp. Es riecht nach Dystopie.

Als Gert Prokop (genau der, der auch "Detektiv Pimkie" erfunden hat) die Truckle-Erzählungen in den späten 70er-Jahren in der DDR schrieb (utopische Literatur in der DDR: großes Thema!), konnte er nicht ahnen, dass Details seiner Zukunftsfantasie heute schon eingetreten sind (leider). Wenn man die Timothy-Truckle-Hörspiele hört, ist man also gleichzeitig in der Vergangenheit und in der Zukunft. Halten Sie das aus?

Die mittlerweile sieben Teile umfassende Science-Fiction-Kriminal-Hörspiel-Serie "Timothy Truckle ermittelt" ist eine feine Angelegenheit, gerade hat der MDR drei neue Folgen produziert. Matthias Matschke als Truckle näselt sich so großartig durch die heiklen Probleme der Bigbosse, die ihn wegen seiner Diskretion beauftragen. Überhaupt, die Besetzung der Hörspiele ist eine Wucht. Aljoscha Stadelmann z. B., als Truckles Freund Smiley. Oder Leslie Malton, wie sie den Truckle-Matschke mit einem fiesen Lachen in die Zange nimmt und ihm einen Whiskey anbietet – zur Mittagszeit. Prost! Hier geht es zum Timothy Truckle-Kosmos.

MDR KULTUR hat neue Newsletter: