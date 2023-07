Der Schwibbogen reiht sich ein in eine Reihe von Lichterbögen, Pyramiden und Räuchermännchen, die die Firma in langer Tradition herstellt. Der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (Originaltitel: Tři oříšky pro Popelku) wurde 1973 in der ČSSR und DDR gedreht und gilt mittlerweile als Kultfilm. Für viele Menschen gehört das Märchen zum TV-Weihnachtsprogramm. Ausstellungen auf Schloss Moritzburg, einem Drehort 1973, sind jedes Jahr Publikumsmagneten.