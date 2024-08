Caspar David Friedrich ließ sich für viele seiner Gemälde in der Natur inspirieren. In der Sächsischen Schweiz kann man sich auf dem nach ihm benannten Wanderweg auf Spurensuche begeben und die Vorbilder für seine Motive entdecken. Beate Werner hat für das Format "Unterwegs in Sachsen" getestet, ob sich die Tour von Krippen nach Schöna lohnt. Sie macht dafür an Originalorten Halt, an denen der Maler Skizzen anfertigte: Beispielsweise an jenem Felsen, auf dem er seinen berühmten "Wanderer über dem Nebelmeer" platzierte.