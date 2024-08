Johannes Grave empfiehlt: "Man sollte vor allem die Bilder selbst ernst nehmen und sich damit zurückhalten, vermeintliches Wissen an sie heranzutragen. Vielleicht ist es manchmal sogar von Vorteil, wenig zu wissen." Außerdem sei es nicht Caspar David Friedrichs Anspruch gewesen, die Natur in seinen Bildern so wirklichkeitsnah wie möglich darzustellen. So schrieb der Maler einst: "Ein Bild muss sich als Bild, als Menschenwerk gleich darstellen, nicht aber als Natur täuschen wollen."

Bildrechte: IMAGO / UIG