Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Eintritt frei Diese fünf Leipziger Museen können Sie kostenlos besuchen

Hauptinhalt

21. Februar 2024, 17:18 Uhr

Weltberühmte Gemälde, angewandte Kunst, bewegende Geschichte und Schätze der Natur – dies und mehr kann in Leipzig kostenlos bewundert werden. Denn seit Beginn des Jahres 2024 sind die Dauerausstellungen in Leipzigs städtischen Museen kostenlos zugänglich. Ob Museum der bildenden Künste, Naturkundemuseum oder das Grassi-Museum – der Eintritt in die ständigen Ausstellungen ist frei. In dieser Übersicht finden Sie alle wichtigen Serviceinformationen für einen kostenlosen Besuch im Museum.