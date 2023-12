In der neu gestalteten Ausstellung im Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig werden unter anderem Benin-Bronzen im queer-feministischen Kontext gezeigt.

In einem Abschnitt der Ausstellung wird der Hobby-Indianer-Kult in der DDR thematisiert.

Die Ausstellung gibt außerdem Antworten auf die Frage: "Darf man eigentlich noch Indianer sagen?"

Die klassischen Völkerkundemuseen sind aus bekannten Gründen in die postkoloniale Erklärungsnot gekommen. Das Leipziger, im Grassimuseum beheimatete, macht daraus seit drei Jahren schon eine Tugend und erfindet sich im Rahmen des Zukunftsprogramms "Reinventing Grassi" Schritt für Schritt neu.

Jetzt wurde im Rahmen des "Re:Opening No. 04" die Ausstellung "Völkerfreundschaft" eröffnet. Wer die besucht, bekommt auf seinem Weg durch die bereits umgestalteten Ausstellungsbereiche eine Ahnung davon, was das angestrebte "Netzwerkmuseum" der Zukunft vom guten alten Völkerkundemuseum unterscheidet.

Beninbronzen im queer-feministischen Kontext

Es geht vorbei an Beninbronzen, die noch nicht zurückgegeben wurden, und die man mit Geschichten von Frauen aus dem ehemaligen Königreich im Westen Afrikas auflädt, die sich den Normen der dort herrschenden patriarchalischen Gesellschaft widersetzten und den Lauf der Geschichte auf ihre Art beeinflussten. In der neu eröffneten Abteilung "(un)sichtbar" wird der ethnologische Blick in Richtung Geschlecht und Sexualität geweitet, das bislang übliche Mann-Frau-Bild der Betrachtung infrage gestellt.

An einer "Widerstandswand" kann man sich über historische Persönlichkeiten der feministischen Bewegung informieren, an einem Spieltisch die männlich-weiblich unterschiedenen Kleiderordnungen durcheinanderbringen oder an Screens etwas über Schwurjungfrauen in Albanien erfahren. Frauen sind das, die aufgrund von Männermangel die Rolle des Familienoberhaupts – von der Gesellschaft allgemein als Mann akzeptiert – übernommen haben, um fortan in neuer, fremder Individualität zu leben. Bildrechte: SKD/Tom Dachs

Honecker-Vase, Damen-Pistole und Indianer-Tipi

Und dann steht man in der Abteilung "Völkerfreundschaft". In der man sehr viel will. Zu viel, auf zu wenig Raum. Da werden Staatsgeschenke an die DDR präsentiert. Es geht um die Umstrukturierung der Völkerkundemuseen und Sammlungslandschaft in der DDR und ganz grundsätzlich die Frage, wie ein eingesperrtes Volk im allgemeinen und die Ethnologen im speziellen überhaupt forschen und Völkerfreundschaft schließen konnten. Ein sehr spezieller Weg war der, der von den vielen Indianistik-Klubs der DDR beschritten wurde. Bildrechte: SKD/Tom Dachs

Ein Tipi aus Taucha

Letztlich in der letzten Ecke der Ausstellung geht es um die Geschichte dieser Graswurzelbewegung, die sich in einer Nische ihre ganz eigene, nahezu perfekte nordamerikanische Indianerwelt geschaffen hat. Und dafür neuerdings unter Aneignungsverdacht gestellt wird. Und hier mischt sich das Museum klug und geschickt in die Debatte ein.

Da werden originale Bestände aus der Sammlung präsentiert und solchen gegenübergestellt, die von den Indianistikern selbst angefertigt wurden. Mit einer Akribie und Präzision, die sie nicht von den echten Museumsstücken unterscheiden lässt. Ein Tipi made in GDR steht im Raum. In Interview-Montagen erzählen die Indianistiker von ihren Beweggründen für ihr Hobby. Damals in der DDR und wie sie es heute weiterleben lassen.

Man sieht sie auf Fotos, gleichsam selbst zum Ausstellungsobjekt geworden. Was von den Indianistikern, die zur Eröffnung gekommen waren, mit Stolz, aber auch dem komischen Gefühl, damit selbst zum Objekt geworden zu sein, quittiert wurde. Zumal sie bei der Gestaltung, wie sie mir sagten, nicht mit einbezogen worden waren. Da hat das Netzwerkmuseum der Zukunft offensichtlich noch Reserven.

Politisch korrektes Verhalten am Lagerfeuer

"Darf man eigentlich noch Indianer sagen?" – ist auf einem Flugblatt zum mit nach Hause nehmen zu lesen. Und wir erfahren, dass wir das als Deutsche durchaus dürfen. Nicht zuletzt, weil auch in den USA noch von "American Indians" gesprochen wird. Allerdings findet das auch dort nicht jeder und immer gut.