Bildrechte: Kunstsammlungen Chemnitz / Johannes Post, VG Bild-Kunst, Bonn, 2024

Empfehlungen Sehenswerte Ausstellungen in Sachsen: Pop Art, KI-Kunst und Expressionismus

26. Juli 2024, 16:06 Uhr

Sie haben Lust auf Kunst? Im Juli gibt es viele spannende Ausstellungen in Sachsen: In Leipzig werden Grafiken des einzigen Pop-Art-Künstlers der DDR gezeigt, in Chemnitz eröffnet eine Schau, in der Künstlerinnen und Künstler unter dem Titel "Welt anschauen" mit KI experimentieren. In Dresden startet die Kunstausstellung Kühl, Teil 2 und erzählt zugleich eine spannende Galerie-Geschichte. Unsere Tipps und Rezensionen finden Sie in der Übersicht – mit Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen und Öffnungszeiten.