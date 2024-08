Bildrechte: IMAGO / Schöning

Entdecken Sehenswerte Museen für Kunst in Thüringen

10. August 2024, 04:00 Uhr

Ob in Erfurt, Gotha, Jena, Altenburg oder Weimar: Thüringen beherbergt eine Vielzahl an Museen, die ein breites Spektrum historischer und zeitgenössischer Kunst präsentieren. Das Angermuseum Erfurt bietet zum Beispiel Kunst aus sieben Jahrhunderten, während das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg in Rudolstadt mit barocker Malerei und Möbeln beeindruckt. Gemälde, Skulpturen, Fotografie ... Kunstfans haben die Qual der Wahl. Diese bedeutenden Museen und Sammlungen gibt es in Thüringen: