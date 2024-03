In diesem Gespräch erzählen junge Autorinnen von ihren Erfahrungen mit psychischen Belastungen, beispielsweise von Angst vor der Therapie. In ihrem Buch geht es außerdem um Wege hinaus aus der Krise. Auf die Initiative ihrer ehemaligen Psychotherapeutin hin hatten sich die jungen Frauen immer wieder getroffen und wollen jetzt andere Jugendliche bestärken, "Wege aus dem Gefühlschaos" zu finden. Als Ergebnis der Treffen entstand das Buch "Be your change".