Für Donnerstag stehen bereits mehrere Highlights auf dem Plan. So hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Rundgang angekündigt. Anschließend will er mit den Autoren Ingo Schulze und Anne Rabe über den Zustand der Demokratie diskutieren.

Am Nachmittag liest der französische Autor Didier Eribon am taz-Stand aus seinem Buch "Eine Arbeiterin". Außerdem gibt es erstmals eine gemeinsame Bühne von ARD, ZDF und 3sat. Diese wird um 10 Uhr vom Schauspieler Jörg Hartmann eröffnet, der vielen aus dem Dortmunder Tatort als Kommissar Faber bekannt ist. Am Nachmittag stellt die Schauspielerin Uschi Glas ihr neues Buch vor.