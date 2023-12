Der deutsch-israelische Philosoph Omri Boehm erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2024. Boehm bekommt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Buch "Radikaler Universalismus. Jenseits der Identität", wie die Stadt Leipzig und die Leipziger Buchmesse am Montag mitteilten. Der Preis wird am Eröffnungsabend der Leipziger Buchmesse am 20. März 2024 im Gewandhaus verliehen. Die Laudatio hält die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz.

Omri Boehm wurde 1979 in Haifa geboren und hat unter anderem an der Yale University und in München studiert. Er lebt in den USA. Seit 2010 hat er eine Professur für Philosophie an der New Yorker New School for Social Research. Sein Buch "Radikaler Universalismus. Jenseits der Identität" ist im September 2022 im Propyläen Verlag erschienen und stand in diesem Jahr auf der Nominierten-Liste für den Deutschen Sachbuchpreis. Der Text wurde von Michael Adrian aus dem Amerikanischen übersetzt.