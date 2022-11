Dass Chemnitz die erste deutsche Stadt wird, wo diese internationale Konferenz stattfindet, ist kein Zufall: Die Organisation Build Up würde immer an schwierige Orte gehen, erzählt Frauke Wetzel vom ASA FF, einem zivilgesellschaftlichen Verein in Chemnitz. Zuvor hätte die Konferenz schon in Belfast oder San Diego, an der mexikanischen Grenze stattgefunden. Es sei die Polarisierung von Chemnitz gewesen, eine Lage, die immer wieder hochkochen könne, die die Organisation Build Up nach Chemnitz gezogen habe, sagt sie weiter.

Die Friedenskonferenz in Chemnitz wurde von Frauke Wetzel vom Chemnitzer Verein ASA FF mitorganisiert. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann