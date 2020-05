"Kofuku no Niwa" heißt der japanische Garten in Bad Langensalza Bildrechte: dpa

Ob Japanischer Garten, Arboretum-Baumpark oder Rosengarten – in Bad Langensalza kommen nicht nur Pflanzenfreunde auf ihre Kosten. Der Japanische Garten vermittelt das Gefühl, in dem fernöstlichen Land zu verweilen, was gerade in Zeiten der Reisebeschränkung durch Corona eine kleine Entspannung für Menschen mit Fernweh bringen kann.



Es gibt hier plätschernde Wasserfälle und einen Platz der heiligen Bäume. Im "Garten der Bäume" gibt es nicht nur eine beeindruckende Vielfalt an Baumarten zu bewundern, die Bepflanzung ist so angelegt, dass der Garten in der wärmeren Jahreshälfte fortwährend sein buntes Gesicht ändert. Über 450 Rosenarten und -sorten betören im Rosengarten zur Blütezeit mit ihrem süßen Duft und ihrer Farbenpracht.