Wilhelm Hauff, 1802 in Stuttgart geboren, wuchs auf in armen Verhältnissen, sollte Pfarrer werden, verdingte sich aber dann als Hauslehrer bei einer vermögenden Familie und begann nebenbei zu schreiben. 1825 verfasste er sein erstes Märchenbuch, das u.a. "Die Geschichte vom kleinen Muck" enthielt. In der Folge wurde er ein bekannter Autor. Um neue Ideen für seine Bücher zu sammeln, begab er sich auf Reisen nach Frankreich, Flandern und durch Deutschland. Nur wenige Tage vor seinem 25. Geburtstag starb er an Typhus. In seinen wenigen Lebensjahren veröffentlichte Wilhelm Hauff Romane, viele Erzählungen und Lieder sowie drei Märchen-Sammlungen mit bis heute bekannten Märchen wie "Kalif Storch" oder eben "Das kalte Herz". Es gilt als eins der bekanntesten Kunstmärchen der Romantik und Ausdruck einer Zeit, in der sich die industrielle Revolution Bahn brach, worauf Schriftsteller wie Hauff mit einer Besinnung auf die wahren Werte, das Seelenleben und mit Magie reagierten: "Es ist doch besser zufrieden zu sein mit Wenigem, als Gold und Güter zu haben und ein kaltes Herz."