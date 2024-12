Bildrechte: ZDF/Sally Mais

Streaming-Highlights Krimi und Kunst in der Mediathek: Die besten Filme und Serien im Dezember

01. Dezember 2024, 04:00 Uhr

Die Mediathek bietet eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Dokumentationen an. Damit Sie den Überblick behalten, stellen wir Ihnen regelmäßig Streaming-Highlights vor. Für den Dezember empfehlen wir fünf spannende Filme und Serien zu den Themen Krimi und Kunst: "We're on it, Comrades" und "A Good Girl's Guide to Murder" für alle Krimi-Fans. Ein außergewöhnlicher Tatort schlägt eine Brücke zu Caspar David Friedrich. Und es wird an den größten DDR-Kunstdiebstahl erinnert und in Lyonel Feiningers Leben eingetaucht.