Das Motto ist ganz ähnlich wie im Berghain. Was im "Reaktor" passiert, bleibt im "Reaktor". Der fiktive Technoclub in der Serie "The Next Level" hat natürlich ein berühmtes Vorbild, steht aber auch exemplarisch für die vielen Technoclubs, die es seit den 90er-Jahren in Berlin gibt und gab. Allerdings gibt es im "Reaktor" eines Morgens eine Drogentote. Eine junge Amerikanerin, die auf Hochzeitsreise mit ihrem Mann nur für ein paar Tage in der Hauptstadt Station machen und feiern wollte. Die junge Journalistin Rosa wird zufällig darauf aufmerksam, fängt an zu recherchieren und steckt auf einmal in der Geschichte ihres Lebens.