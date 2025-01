Wenn eine Geschichte bei VICE erscheinen sollte, musste sie vor allen Dingen eines sein: spektakulär. Übersetzt heißt "vice" übrigens "Laster". Doch nicht alles, was hier erst in Print-, später in Onlineversion erschien, war Hedonismus und Lifestyle-Chaos. Auch die investigativen Recherchen waren ein Grund, weshalb VICE zu DEM Medium für die Gen Y wurde. Bis, ja bis die Realität des global business den Punk-Rock-Journalismus in die Knie zwang. Die deutsche Ausgabe des Magazins meldete 2024 Insolvenz an. Die dreiteilige Doku lässt Aufstieg und Niedergang dieses Popkulturphänomens noch einmal Revue passieren.