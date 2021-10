Rekonstruktion Anschlag am 9. Oktober 2019 in Halle: Was geschah an diesem Tag in der Stadt?

Hauptinhalt

Zwei Jahre nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle wird am Samstag der Opfer vom 9. Oktober 2019 gedacht. MDR SACHSEN-ANHALT rekonstruiert den Tag, an dem zwei Menschen getötet wurden.