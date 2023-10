Autorin Anne Rabe Die junge Generation braucht eine eigene Perspektive auf die DDR

Dabei sollte die nachgeborene Generation sich nicht immer mit dem zufrieden geben, was ihnen von der älteren Generation vorgesetzt worden sei, so die 1986 in Wismar geborene Schriftstellerin im Gespräch mit MDR KULTUR. Stattdessen wünscht sich Rabe eine offenere Debatte, einerseits im Austausch der Generation miteinander – aber auch indem die junge Generation selbst nachforscht, in die Archive geht, um so für sich eine eigene Position zu finden.