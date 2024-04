Porträt Christoph Hein: Der literarische Chronist feiert 80. Geburtstag

08. April 2024, 08:22 Uhr

Werke wie "Der fremde Freund" oder "Landnahme" machten Christoph Hein zu einem der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. In seinen Erzählungen verwebt er geschickt persönliche Schicksale mit politischen Entwicklungen. 1944 in Oberschlesien geboren, wuchs Hein im sächsischen Bad Düben auf und studierte später in der DDR in Leipzig. Am 8. April 2024 feiert er seinen 80. Geburtstag.