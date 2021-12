Laura Reichwald sieht es als ihre Aufgabe, authentische und differenzierte Dokumentarfilme über den Osten zu drehen. Sie selbst wurde das erste Mal beim Studium damit konfrontiert, "Ostdeutsche" zu sein.



Geboren wurde sie 1988 in Halle an der Saale und hat in Stuttgart angefangen zu studieren, später in Hamburg Film bei Wim Wenders und Oscar-Preisträger Pepe Danquart studiert, bevor sie an die Filmhochschule in Babelsberg für ihren Regie-Master ging. Mit dem Label "ostdeutsch" konnte sie nichts anfangen: "Ich weiß nicht, was das bedeutet, und das war immer so eine Zuweisung automatisch, was meine Persönlichkeit sein müsste oder woher ich komme und was meine Lebensumstände sind."



Das habe sie geärgert und sie findet es umgekehrt genauso unpassend: Es gebe diese Zuweisung im Kopf vieler Menschen auch über Westdeutsche. "Ich fand diese Teilung irgendwie sehr komisch und diese Zuweisungen. Ich wollte auch gerne rauskriegen, was sie eigentlich meinen, wenn sie sagen, ich bin Ostdeutsche. (...) Und so sind wir eigentlich auf diese Mentalitätsfrage gestoßen, die eigentlich ja viele Menschen beschäftigt: was die Mentalität meiner Region ist und wer bin ich da drin?"

Kamerafrau Janine Paetzold und Regisseurin Laura Reichwald bei den Dreharbeiten zu "Stollen". Bildrechte: Georg Kußmann