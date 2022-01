NÄCHSTE GENERATION Mit Worten die Provinz aufrütteln?

Im ländlichen Raum leben Jugendliche, deren Stimme oft kein Gehör finden. Autorin, Rapperin und Spoken Word-Künstlerin Jessy James LaFleur will das ändern. Das Klischee, dass in Ostsachen alle rechts wählen, nervt sie. Abseits der Großstädte will sie in der Lausitz die erste Akademie für Spoken Word aufbauen und mit Literatur ein neues Selbstbewusstsein in die Region bringen. Die Belgierin wählte nach Stationen weltweit Sachsen zu ihrer neuen Heimat – ein, wie sie sagt, kulturell hartes Pflaster.