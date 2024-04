Bildrechte: imago images/INDz/MDR

Streaming-Highlights Audiothek: Fünf spannende Podcasts für den Bücherfrühling

05. April 2024, 04:00 Uhr

Jeden Tag entstehen in der ARD Stunden von Podcasts, Hörspielen und Dokus. Da in der ARD Audiothek eine Auswahl zu treffen, ist gar nicht so leicht. Darum stellen wir alle zwei Wochen besondere Highlights zum Streaming vor. Dieses Mal empfehlen wir Bücher- bzw. Literatur-Podcasts. Ob Gespräche mit Autor*innen an besonderen Orten, ein Live-Podcast, der durch Literaturhäuser tourt oder wortwörtlich sinnliche Literaturbesprechungen – mit diesen Podcasts behalten Sie im Bücherfrühling den Überblick.