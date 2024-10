Der Genozid an den Jesiden (Selbstbezeichnung: Ezîden) und damit verbunden Gewalt, Trauma und Flucht sind in Ronya Othmanns literarischen Texten zentrale Themen. Im August 2014 überfielen Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) die Region Shingal im Irak und begingen einen Völkermord an der jesidischen Bevölkerung. Tausende Frauen wurden systematisch vergewaltigt und als Sklavinnen verkauft, die Männer getötet und Kinder zu Soldaten gemacht. Diese Gräueltaten, der Umgang damit und auch die innere Zerrissenheit, die es bedeutet, in Deutschland in Sicherheit leben zu können, während Familienangehörige Tod und Gewalt erfahren, verarbeitet Othmann in ihrer Prosa und Lyrik.