Doch zu dem Auftritt kommt es am Ende nicht: Kurz vor der Eröffnung wird Othmann wieder ausgeladen. Die Autorin muss aus Sicherheitsgründen das Hotel wechseln und Karachi, die größte Stadt Pakistans, verlassen. Zuvor war ein offener Brief mit mehr als 400 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner in den sozialen Medien aufgetaucht. Darin werden Othmann "zionistische und islamophobe Positionen" vorgeworfen. Gegenstand der Kritik ist ihre Kolumne, die sie für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt. Noch vor dem Brief hatte eine Moderatorin von der University of York, Claire Chambers, ihre Teilnahme am Festival abgesagt – weil sie nicht mit Othmann in Verbindung gebracht werden wollte.

Die Eskalation der Ereignisse

Ursprünglich habe sie sich sehr auf das Festival gefreut, erzählt Ronya Othmann nun im Gespräch mit MDR KULTUR. Man komme schließlich nicht alle Tage nach Pakistan, um dort zu lesen und das Land kennenzulernen. Dann ging es jedoch Schlag auf Schlag. Von den englischsprachigen sozialen Medien sei der offene Brief irgendwann auch ins Urdu übersetzt worden. "Es ist sehr hochgekocht", sagt Othmann. Am Ende war sie keine 40 Stunden in Pakistan.

Es wurden laut der Autorin vor Ort auch falsche Informationen verbreitet. Das ärgere sie: "Es stehen in einem offenen Brief auch Sachen, die ich definitiv nicht so gesagt habe und nicht so sagen würde." So soll sie zum Beispiel alle Migranten in Deutschland als Islamisten und Terroristen bezeichnet haben. Dabei sei auch ihr Vater als Kurde aus Syrien nach Deutschland geflohen. "Das ist wirklich Unsinn", so Othmann.

Bildrechte: MDR/Hanna Romanowsky