Lauchstädt war Goethes Bühne für Novitäten, hier hatte er das intellektuelle Publikum der halleschen Universität, denn in der Stadt bestand in jener Zeit ein Theaterverbot. Es handelt sich um den einzigen original erhaltenen Theaterbau, in dem Johann Wolfgang Goethe selbst gewirkt hat. Nach seinen Vorgaben wurde der Zuschauerraum in Gelb, Rot und Grau gestrichen und die Bühne genau wie die in Weimar gestaltet, sodass das dortige Repertoire problemlos auch in Bad Lauchstädt gespielt werden konnte. Beispielsweise Schillers Trauerspiel "Maria Stuart". Der Dichter, der damals auch Oberdirektor des Weimarer Hoftheaters war, finanzierte den Bau privat mit. Am 26. Juni 1802 wurde das Haus in seiner Anwesenheit eröffnet.

Ein Highlight im Goethe-Theater Bad Lauchstädt ist die nun wieder einem Himmelszelt gleichende Decke im Zuschauersaal. Bildrechte: Goethe-Theater Bad Lauchstädt