Empfehlungen Welttheatertag 2022: Besondere Theater in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Die verbindende Kraft des Theaters soll der Welttag am 27. März 2022 demonstrieren. Wir empfehlen Ihnen dazu traditionsreiche und zugleich innovative Bühnen mit oft wechselvoller Geschichte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die immer einen Besuch lohnen. Ob begründet von einem Dichterfürsten wie Goethe in Bad Lauchstädt, von einem Theaterherzog in Meiningen oder von einem "ABM-Ensemble" in Jena. Der Welttheatertag 2022 steht im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Gemeinsam mit dem International Theatre Institute ITI hat der Deutsche Bühnenverein die ukrainische Dramatikerin Natalia Vorozhbyt gebeten, ausgehend vom Bild des zerstörten Theaters in Mariupol, ein Statement zu verfassen. In vielen Theatern und Konzerthäusern in ganz Deutschland wird es am Sonntag in einer Videoaufzeichnung zu sehen sein oder verlesen. Vielerorts werden auch Spenden gesammelt.