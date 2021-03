Das DarkStream-Festival in Leipzig findet in diesem Jahr vom 8. bis 11. April 2021 statt. Wie die Organisatorinnen und Organisatoren des Festivals am Freitag mitteilten, umfasse das Programm mehr als 65 Bands sowie zahlreiche Künstlerinnen und Künstler. Fans der Gothic-Szene dürfen sich unter anderem auf die legendäre Leipziger Punkband Die Art freuen.

Auch 2021 wird das DarkStream-Festival aus der Leipziger Moritzbastei gestreamt. Bildrechte: T. Reitler

Das DarkStream-Festival wurde 2020 als virtueller Ersatz für das coronabedingt ausgefallene Wave-Gotik-Treffen von Künstlerinnen und Künstlern konzipiert. Die Idee erwuchs aus der Sehnsucht nach Konzerten, Festivals und Kulturerlebnissen, so die Organisatorinnen und Organisatoren. Da sich die Lage der Kulturszene aufgrund des bundesweiten Lockdowns auch in diesem Jahr nicht entspannt hätte, gehe Europas größtes Online-Kulturevent in die zweite Runde, so die Veranstalter.



Diesmal läuft das Festival rund um die Uhr, sodass ein weltweites Publikum zu jeder Tages- und Nachtzeit live dabei sein könne. Moderiert wird das Event jeweils von 12 Uhr bis Mitternacht in der Leipziger Moritzbastei, unter anderem von der Musikerin Ally Storch, Ally the Fiddle. Die Übertragung erfolgt über die Online-Plattform Twitch.