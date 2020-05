Gothic-Szene vorgestellt: Steampunk-Künstler Alexander Schlesier

Seine Fantasie ausleben, ist für Alexander Schlesier elementar. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Den Stoff für diese Fantasien lieferten die futuristischen Abenteuerromane von H.G. Wells und Jules Verne. Alexander Schlesier erklärt: "Es gibt diesen schönen Spruch: Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Ich finde, da steckt viel drin." Wer zum Spielball der Gesellschaft werde, der verliere die Lebendigkeit eines individuellen Wesens, so Schlesier. "Diese Fantasie, dieses Ausleben der Fantasie, und auch das Hineinspüren in Dich selbst, was ist gut, was fasziniert Dich, was passiert in Deinem Kopf? Das dann auszuleben und nach draußen zu bringen, finde ich elementar und wichtig."