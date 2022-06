Jahr um Jahr vereint das WGT Gleichgesinnte der schwarzen Szene aus aller Welt und verwandelt Leipzig in ein paralleles Universum. Dieses Jahr wird das Festival 31 Jahre alt, es findet aber erst zum 29. Mal statt. Grund dafür, wie bei so vielen stillgelegten Kulturveranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren: die Corona-Pandemie. Für den Veranstalter des WGT sei es eine schwere Zeit gewesen und dennoch gehe es ihm verhältnismäßig gut, so Brach. In den Jahren vor Corona habe das Festival gut gewirtschaftet und durch die ausgefallenen Veranstaltungen sei ein Großteil der Kosten nicht angefallen. Eine finanzielle Förderung habe man nicht in Anspruch genommen.

Organisation in letzter Minute

Nach zwei Jahren Zwangspause ist das WGT 2022 wieder ein Event im großen Maßstab. Doch die Nachwirkungen von Corona haben auch dieses Jahr für Turbulenzen gesorgt: Lange habe es keine Gewissheit gegeben, in welchem Umfang und unter welchen Auflagen das Festival stattfinden könne, sagt Brach. Erst im März stand fest: Das WGT kann ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

Die Veranstalter sahen sich in diesem Jahr mit einigen Bandabsagen konfrontiert. Bildrechte: imago/Seeliger

Das hat die Planung zeitlich nach hinten verschoben: Der Vorverkauf startete später als sonst, die Vorbereitungen waren kurzfristiger und in den letzten Wochen vor dem Festival musste noch einiges geregelt werden. Obendrauf kamen dieses Jahr einige Bandabsagen in letzter Minute. Mehr als sonst, bedauert Cornelius Brach. Für einen großen Teil habe man aber Ersatz gefunden. So stünde auch in diesem Jahr eine große musikalische Vielfalt von Wave und Gothic über Neoklassik bis Postpunk oder Elektro mit rund 200 Bands auf dem Programm. Dadurch schmückten nicht nur "die üblichen Verdächtigen, die man bei allen anderen Festivals sehen kann" das Line-up, sondern auch einige weniger bekannte musikalische Perlen, die es zu entdecken lohne.

Publikum zwischen Erleichterung, Vorfreude und Frust