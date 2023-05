Auch die Leipziger Clubzene stellt sich zu Pfingsten aufs WGT ein. Der Felsenkeller in Lindenau veranstaltet zum Beispiel am Freitag eine "Depeche Mode und 80er-Party". Im Ilses Erika in Connewitz lädt WGT-Gründer Sandro Standhaft am Samstag gemeinsam mit DJ Arne, der ebenfalls beim ersten WGT dabei war, zur "Moonchild Tanznacht" ein.



Das Ganze läuft unter dem Motto "Remember the first WGT". Aufgelegt wird eine Mischung aus 80s Underground, New Wave, Neo 80s, Gothic Rock und Dark Pop. Und wer am Sonntag nochmal das Tanzbein schwingen will, kann in "Noels Ballroom" in der Südvorstadt zur "Remember the 80s"-Party vorbeischauen.

Auch das Dark-Flower in der Leipziger Innenstadt ist eine Adresse für WGT-Partys. Bildrechte: Olaf Parusel/MDR