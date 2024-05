Ein Auto-Corso der besonderen Art kann am WGT-Samstag bewundert werden. Jedes Jahr treffen sich an diesem Tag dutzende Leichenwagen. In einer Kolonne geht's vom Hauptbahnhof bis zum Südfriedhof, wo sich ab etwa 15 Uhr die Fahrzeuge auf dem Parkplatz sammeln und bewundert werden können. Das Motto in diesem Jahr ist "Viva la muerte. In Würde leben, in Würde sterben." Mit dem Treff möchten die Teilnehmenden an den Erhalt zeremonieller Bestattungswagen und andächtiger Friedhöfe appellieren. Daran angegliedert ist eine Spendenaktion für Sternenkinder.