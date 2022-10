2022 ist ein gutes Jahr für die Waldtiere, denn Buchen und Eicheln tragen reichlich Samen. Ein sogenanntes Mastjahr - früher wurden in solchen Jahren die Schweine in den Wald getrieben, um sich dick zu futtern - kommt je nach Baumart nur alle paar Jahre vor. Bei der in Deutschland heimischen Rotbuche (Fagus silvatica) kommt es alle drei bis sechs Jahre zu einer massenhaften Samenbildung.