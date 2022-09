Leider nehmen die Wildbestände der Gemeinen Wegwarte in Deutschland tendenziell ab, wobei sie im Süden noch verbreiteter ist als im Norden. Laut Nabu steht das Gewächs in Niedersachsen und Hamburg sogar schon auf der Roten Liste. Daher lohnt es sich auch aus Naturschutzsicht, ihr ein Plätzchen im Garten einzuräumen. Zumal Schwebfliegen, Bienen und Hummeln gern an den Wegwartenblüten speisen. Finkenvögel - zum Beispiel Stieglitze - picken im Herbst ihre Samen.

Die Gemeine Wegwarte ist ein anspruchsloses Gewächs. In der Natur findet man sie oft an Feld- und Straßenrändern oder auf Brachflächen und Böschungen. Sie braucht kalkhaltigen (basischen), durchlässigen und nährstoffarmen Boden. In einem gut gedüngten Gartenbeet würde sie also nur spärlich wachsen. Der Standort sollte sonnig sein. Wo sie sich wohlfühlt, wächst sie weitgehend ohne Pflege.