Das gesammelte Saatgut kommt den Wäldern in Thüringen zu Gute. Alle Früchte, die bei einem der 24 Thüringer Forstämter angegeben wurden, werden zur Forstbaumschule in Breitenworbis gebracht. Dort wird das Saatgut entweder direkt ins Verschulbeet gepflanzt oder vorerst eigelagert. Nach zwei bis drei Jahren sind die Bäume groß und stark genug, um in heimische Wälder gepflanzt zu werden.