Wussten Sie, dass wir das Einmachen Napoleon Bonaparte zu verdanken haben? Er setzte 1810 eine Belohnung für denjenigen aus, der Lebensmittel haltbar machen kann. Schließlich sollten seine Soldaten auch unterwegs gut versorgt sein. Nicolas Appert bekam schließlich den Preis. Er hatte herausgefunden, das Lebensmittel in einem Glas - bei 100 Grad eingekocht - haltbar bleiben und ideal für lange Reisen sind.

Für das klassische Einwecken, wie es unsere Groß- und Urgroßeltern noch praktizierten, braucht man die richtige Technik. Nur in einem speziellen Einkochtopf können Gläser auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und je nach Obst- oder Gemüsesorte für eine bestimmte Zeit gekocht werden.

Ein Einkochtopf ist ein sehr großer Topf aus Aluminium, in dem mehrere große Gläser Platz finden. In der Topfmitte ist Platz für das Einkochthermometer, das die Temperatur anzeigt. Sind die Gläser mit dem Einmachgut gefüllt, kommt eine bestimmte Menge Wasser in den Topf und er wird auf den Herd. Es gibt jedoch auch neuere Apparate, die mit einer eigenen Energieversorgung daherkommen.