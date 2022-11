Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Schlehen Schlehen (Prunus spinosa) findet man in der Flur in wilden Hecken und Windschutzstreifen vor allem auf kalkhaltigen und durchlässigen Böden. Für den Hausgarten sind sie weniger geeignet. Sie besitzen einen starken Ausbreitungsdrang, was durchaus lästig werden kann. Die dornigen Sträucher werden 2 bis 3 Meter hoch und sind undurchdringlich. Vögel nutzen die Sträucher gerne als Brut- und Aufenthaltsplätze. Die Früchte sind im Winter eine wichtige Futterquelle für Vögel und Feldhasen. Entnehmen Sie deshalb aus der Natur nicht zu viele Früchte aus Rücksicht auf die Wildtiere.